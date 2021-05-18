МИД отреагировало на видео, обнародованное экс-судьей Чаусом

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что будут противодействовать попыткам России использовать ситуацию с исчезновением бывшего судьи Николая Чауса, чтобы поссорить Киев и Кишинев.

Об этом на онлайн-брифинге 18 мая сказал глава МИД Дмитрий Кулеба, комментируя обнародованную накануне Чаусом видеозапись. Министр отметил, что вчера состоялся детальный разговор с молдовским коллегой, на котором не могли не затронуть вопрос судьи Чауса (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Визит совпал с обнародованием судьей видеозаписи, которая, как говорят в уголовном праве, является вновь открывшимся обстоятельством и требует дополнительного анализа. Эта запись меняет картину того, о чем писали молдовские, а также и пророссийские СМИ, которые навязывали немного другую точку зрения на события", – сказал он.

Кулеба добавил, что они с молдовским коллегой единодушны в том, что ситуация с Чаусом не должна быть использована третьей стороной, а именно Россией, чтобы поссорить Украину и Молдову.

"Именно на этом, по противодействию гибридным атакам со стороны России мы будем сосредоточены", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший украинский судья Николай Чаус записал видеообращение. О своем местоположении он не рассказал, лишь утверждая, что находится в безопасности и не пострадал.