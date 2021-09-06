Меркель выступила за начало переговоров с талибами: мы хотим вывезти из страны людей

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за начало переговоров с террористическим движением "Талибан", которое захватило власть в Афганистане. Она объяснила, почему диалог необходим.

Об этом глава Кабинета министров Германии заявила в воскресенье, 5 сентября, во время пресс-конференции в городе Хаген. По словам Меркель, переговоры с движением необходимы, поскольку именно с ним сейчас приходится иметь дело, передает издание Deutsche Welle.

Канцлер ФРГ сказала, что важно продолжить эвакуировать граждан Афганистана, которые в этом нуждаются. Она отметила, что диалог также позволит возобновить поставку гуманитарной помощи в страну. Меркель добавила, что открытие международного аэропорта в Кабуле для полетов – это "хороший сигнал".

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"Талибан" – это террористическая группировка, которая 15 августа 2021 года захватила власть в Афганистане.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Афганистане убили одного из ключевых командиров движения "Талибан". Мавлави Фасихуддин (Мавлави Махдум) был ликвидирован в провинции Панджшер.