Канцлер Германии Ангела Меркель назвала 2020 год "самым тяжелым" за 15 лет ее пребывании на должности.

Об этом она заявила во время традиционного новогоднего обращения, пишет DW. По ее словам, всему виной – пандемия коронавируса.

"Я не думаю, что преувеличиваю, когда говорю: никогда ранее за последние 15 лет, не было года более тяжелого, чем тот, который подходит к концу", – сказала Меркель.

Меркель отметила, что пандемия COVID-19 "была и является политическим, социальным и экономическим вызовом века".

"Это исторический кризис, который многого потребовал от нас всех, а от некоторых слишком многого. Я знаю, что вам нужно было проявить невероятное доверие и терпение, и в дальнейшем и историческую демонстрацию силы. За это я искренне благодарна вам", – добавила она.

Меркель также подтвердила желание уйти из политики после выборов в 2021 году.

"Позвольте мне также сказать что-то личное: парламентские выборы в Германии состоятся через девять месяцев, и я больше не буду баллотироваться", – заявила Меркель.

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