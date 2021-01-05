Меркель и Путин поговорили об Украине

Во вторник, 5 января состоялся телефонный разговор Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого они обсудили ряд важных вопросов, в том числе урегулирование конфликта в Украине.

Об этом говорится на официальном сайте главы Кремля. Также лидеры стран поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

В пресс-службе российского президента отметили, что во время беседы затрагивались некоторые аспекты урегулирования конфликта в Украине, прежде всего в контексте реализации Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов.

Также Меркель и Путин обговорили перспективы сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и возможное совместное производство вакцин.

Напомним, что вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ЛНР и ДНР начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжения в Украину, несмотря многочисленные факты и доказательства.

Минский протокол по прекращению огня на Донбассе был подписан 5 сентября 2014 года.

В феврале 2015-го и так же в Минске главы Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию и комплекс мер по выполнению данных соглашений. Документы предусматривали прекращение военных действий и вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных РФ территорий, создание необходимых условий для проведения местных выборов и т.д. Пока ни один пункт не выполнен.

Как сообщил OBOZREVATEL, по мнению журналиста, блогера, члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, Россия намерена получить "пакет акций" Украины, по сути – возможность влиять на внешнюю и внутреннюю политику нашей страны.

Минские соглашения не выполняются потому, что РФ хочет навязать Украине легализацию незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", считает он.