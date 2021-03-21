Мендель рассказала, сколько украинцев ощутили побочный эффект от вакцины СoviShield

Всего 0,5% привитых от коронавируса украинцев вакциной СoviShield столкнулись с побочными эффектами. Все они проявились в легкой форме.

Об этом рассказала пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом". Она напомнила, что в Украина вакцинация проводится препаратом CoviShield, произведенного по лицензии компании AstraZeneca.

"Температура, слабость – вот это побочные эффекты, совсем несложные и недлительные, их в Украине всего насчитали 0,5% и все в легкой форме", – сообщила Мендель.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что сейчас уже ВОЗ и Европейский регулятор вакцин подтвердили, что вакцина AstraZeneca не вызывает появления тромбов, о чем раньше шла речь в СМИ.

"В Европе вакцинировано 17 млн людей именно этой вакциной и только у около 40 человек обнаружено тромбы. Другими словами, один случай на 0,5 миллиона прививок", – объяснила она.

Мендель считает, что вакцине AstraZeneca "досталось больше всех" информатак среди самых затребованных препаратов, и связывает это с тем, что на сегодняшний день этот препарат один из самых доступных.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине решили использовать зарезервированную для второй дозы вакцину от коронавируса CoviShield. В результате интервал между уколами может увеличиться с 28 до 90 дней.

Напомним, часть стран Евросоюза приостановили вакцинацию AstraZeneca. Все из-за сообщений о случаях тромбозов после прививки. Однако ВОЗ рекомендовала продолжить прививать этой вакциной.