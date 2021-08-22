'Мелочность и слабость': Кличко ответил ОП на сорванную встречу с Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на сорванную встречу с канцелером Германии Ангелой Меркель. Политик считает, что не включив его в список официальной делегации для встречи, власть продемонстрировала мелочность и слабость, чем ослабляет позиции Украины в мире.

Об этом мэр столицы написал на своей странице в Facebook.

"Вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, на Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко", – сообщил глава Киева.

Виталий Кличко добавил, что он убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость ... Тем самым ослабляя позиции Украины!