Мельник: Украина ждет выполнения обещания принять ее в НАТО и оружия от Германии

Украине ожидает, что страны НАТО выполнят свое обещание принять ее в Североатлантический альянс, а Германия решится предоставить Киеву современное оружие.

Об этом в комментарии немецкому медиа-холдингу RND заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он отметил, что обещание принять страну в НАТО было дано 13 лет назад.

"Официальный Киев ожидает, в том числе от правительства Германии, выполнения обещания, данного на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году – принять страну в Альянс как можно скорее", – пояснил он.

Также на своей странице в Twitter дипломат отметил, что Германия, которая является четвертой по объему экспортером оружия в мире, "должна отказаться от всех отговорок и предоставить Киеву современное вооружение для укрепления обороноспособности и модернизации ВСУ".

Напомним, что министерства обороны пяти стран-членов НАТО провели переговоры по ситуации вокруг Украины, во время которых был затронут вопрос поддержки Киева в сфере безопасности и обороны. Речь идет о США, Великобритании, Канаде, Литве и Польше.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генcеком НАТО Йенсом Столтенбергом обострение ситуации безопасности на Донбассе. По словам главы государства, вступление в Альянс сможет остановить военную агрессию России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Литва выразила намерение предложить своим союзникам из НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Он позволит стране стать членом Североатлантического альянса.