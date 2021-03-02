Медведчук похвастался очень большими доходами и поддержкой в России

Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не беспокоится из-за наложения санкций на его счета, потому что имеет достаточно наличности.

В интервью "ВВС Украина" он пообещал подать декларацию о доходах и указать "очень большие доходы за прошлый год".

"Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные. Но хочу вам открыть великую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", – объяснил Медведчук.

Также он рассказал, что получил большую поддержку от официальных представителей России в связи с закрытием телеканалов и введением санкций.

"Хочу вам напомнить о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель партии "Единая Россия", высказался по поводу меня и моей жены после применения санкций и закрытия каналов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже выразил обеспокоенность и неприятие подобных действий со стороны украинской власти. Господин Песков (пресс-секретарь президента РФ, – ред.) сделал то же самое", – подчеркнул нардеп.

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