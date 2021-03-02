Медведчук похвастался очень большими доходами и поддержкой в России
Народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук не беспокоится из-за наложения санкций на его счета, потому что имеет достаточно наличности.
В интервью "ВВС Украина" он пообещал подать декларацию о доходах и указать "очень большие доходы за прошлый год".
"Я веду открытый образ жизни, и, конечно, продукты и все остальное покупается за наличные. Но хочу вам открыть великую тайну: если кому-то захочется проверить, как я пользовался своей кредиткой, то увидит, что в течение нескольких последних лет у меня нет ни одного платежа. Я просто не платил кредиткой, у меня нет в этом необходимости", – объяснил Медведчук.
Также он рассказал, что получил большую поддержку от официальных представителей России в связи с закрытием телеканалов и введением санкций.
"Хочу вам напомнить о том, что Дмитрий Анатольевич Медведев, руководитель партии "Единая Россия", высказался по поводу меня и моей жены после применения санкций и закрытия каналов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин тоже выразил обеспокоенность и неприятие подобных действий со стороны украинской власти. Господин Песков (пресс-секретарь президента РФ, – ред.) сделал то же самое", – подчеркнул нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
президент Владимир Зеленский указом ввел санкции СНБО против соратника Медведчука Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.
На заседании СНБО 19 февраля было решено ввести санкции против самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и других лиц.
Также Совет нацбезопасности поручил вернуть нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" в госсобственность.
Кроме того, "самолетам Медведчука" запретили входить в воздушное пространство страны, совершать посадки на ее территории, брать пассажиров и прочее.