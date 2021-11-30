Звертаюся до тих, хто збирається взяти участь у масових акціях 1 грудня!

Прошу вас дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

Я — учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції об’єднаних сил.

Видео дня

Можете не сумніватись, що ті, хто зараз стоять на службі громадського порядку, з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції і так само очікують поваги до себе. Вони - на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій.

Україна у нас одна!

І наш із вами обов’язок — її захищати.

Як на фронті, так і в тилу.

Будьмо гідні цієї відповідальної й високої місії.