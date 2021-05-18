Друзі! "Детективні" події навколо міської влади розгортаються дедалі абсурдніше!

Сьогодні вранці, десь, 7 годині, коли я пішов на тренування, в під’їзд зайшла група озброєних і в шоломах правоохоронців, які перебували там поки я тренувався. Коли я прийшов додому, підіймаючись сходами, побачив групу правоохоронців...

На моє питання що відбувається, вони відповіли, що прийшли, нібито, в квартиру двома поверхами нижче моєї. Начебто, ця квартира здається і в них питання до орендарів. Але...Камера встановлена на моєму поверсі зафіксувала, що ці люди підіймалися на мій поверх і дзвонили та стукали в двері моєї квартири. Помилка? Я не думаю.

Безпрецедентний тиск на міську владу триває, такого не було навіть за часів Януковича. І за такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!

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