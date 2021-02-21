Я редко включаю в себе дипломированного психолога, но, прослушав речь Марченко, поймала себя на мысли, что помню, как изучала подобный психотип. Плохая игра как актрисы, потому что нервничает, сбивается, явно не готова к сказанному. Вообще ленинские посылы устарели и смотрятся, если не смешно, то крайне глупо.

Ну не вяжется образ жены олигарха с " Я решила бороться за народ". Выбрали служение народу?? Да упасть можно со смеху. Бороться за народ, имея 97 компаний в офшорах?? Все, что принадлежит народу – у вас в личной собственности! В соболиных шубах и бриллиантах бороться собрались, угу, верим, конечно.

Вы вообще, кроме себя, кого-то видите в этом мире? Вряд ли. Понятно, что поклонники есть и будут. Ее помнят и восхищаются, много лет на ТВ, даёт о себе знать. Красивым женщинам сложно с политическим образом, надо или косу, или умытой в сером невзрачном платье, а с модным образом можно проиграть.

Устроила Зеленского на работу, а он неблагодарный, это априори стиль базара.

Да и все эти разговоры о Боге, любимая тема циничных и жаждущих власти любителей русского мира. Ни один цивилизованный политический деятель не делает ничего подобного, а эти все церковные праздники со свечкой и на камеру - попытка прикрыть свою преступную деятельность речами о возвышенном.

Враньё, мерзко, надоело. Медведчук цепляется за власть, как умирающий за жизнь. Но как-то жалко все это выглядит, искусственно, как и их увядающие, ненатуральные лица.

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