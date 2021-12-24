Любые тайные решения по поводу меры пресечения, ареста или залога Петру Порошенко незаконны, – адвокаты

Любые тайные решения Офиса Генпрокурора или Печерского суда по мере пресечения, аресту или залогу Петру Порошенко незаконны. Если такие решения подтвердятся, это означает, что Офис Генерального прокурора как институт окончательно уничтожен и превращен в исполнителя заказов от Зеленского.

Об этом на брифинге заявили адвокаты пятого Президента, комментируя информацию ряда СМИ, якобы в Печерский суд направлено ходатайство ОГПУ об аресте Порошенко и залог в размере миллиарда гривен.

"Как сообщается, Офис Генерального прокурора – не в лице Венедиктовой, а в лице ее заместителя Симоненко, подписал и направил не в Шевченковский суд, как должен это сделать, а в Печерский суд целый, как говорится, пакет ходатайств о применении к Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей, о каких-то бешеных альтернативных залогах в сумме миллиарда гривен и еще там какие-то дополнительные ходатайства", – отмечает адвокат Игорь Головань.

Видео дня

"С юридической точки зрения это абсолютный абсурд, поскольку это нарушает закон, Конституцию, нормы УПК, регулирующие порядок совершения таких действий в отношении народного депутата. В таком случае следователь судья обязан заблаговременно уведомлять народного депутата о рассмотрении таких ходатайств", – подчеркивает Головань. .

"Но мы знаем и то, как ведет себя последние дни и месяцы Офис президента, Офис Генпрокурора, ДБР и Печерский суд. Эти организации уже давно не обращают внимания на Конституцию и нормы закона. Поэтому вынуждены констатировать, что подобная информация вполне может быть правдивой" , – считает Игорь Головань

Адвокат подчеркнул, что подобные вещи – это грубое нарушение закона, это уголовное преступление со стороны лиц, которые к этому причастны. "Мы добьемся привлечения к ответственности всех, кто мог участвовать в таких беззакониях", – сказал Головань.

"Нам пока неизвестно, принял ли суд Печерский или какой-либо другой решение об аресте Петра Порошенко. Мы ориентируемся на информацию в СМИ, в том числе российских СМИ, которые эту новость подхватили, вроде бы такое решение уже принято", – добавляет Илья Новиков.

"Мы знаем только то, что такое решение не происходило в присутствии адвокатов Порошенко. И в контексте вчерашней ситуации в ДБР, когда нас не пустили на так громко анонсированный вроде бы допрос Петра Порошенко, – вполне ожидаемая ситуация, что такое ходатайство об аресте, если оно действительно было подано, они попытаются рассмотреть тайным способом", – считает Новиков.

"Мы ожидаем какой-либо информации из Печерского суда, что они там решили и вообще было ли такое заседание. Мы ожидаем информацию от Офиса Генпрокурора, чтобы они опровергли или подтвердили, что такого рода ходатайство вообще было подано. И мы, конечно, ожидаем, что нас будет, как предусмотрено законом, заранее своевременно проинформировано о том, что они намерены рассматривать какие-либо ходатайства, связанные с Петром Порошенко", – отмечает адвокат.

"Еще раз подчеркиваю – Петр Порошенко публично объявил, что он возвращается в Украину в первой половине января следующего года", – напомнил Новиков.

"По моему мнению и мнению моих коллег, единственное, что обходит их сейчас – это шоу, публичный скандал и это информация о том, что Порошенко заочно арестован или заочно избран мера пресечения на некую несусветную сумму", – считает Новиков.

"Происходит фактически государственный переворот в форме уничтожения Офиса Генпрокурора. Речь идет не о тех людях, которые им управляют, будь то Венедиктова, Симоненко или кто-либо. Речь идет о том, что Офис Генерального прокурора, который должен быть независим от исполнительной власти, от президента, подчиненный прихотям и указаниям, происходящим из Офиса президента", – резюмирует Илья Новиков.