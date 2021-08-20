Ляшко на Житомирщине ознакомился с ходом строительства новой детской инфекционной больницы

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, находясь с рабочим визитом на Житомирщине, ознакомился с ходом работ на проектах медицинской отрасли, включенных в программу президента "Большая стройка".

Одним из них стало строительство первого в области детского инфекционного отделения на базе областного противотуберкулезного диспансера. Как отметил глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко, представляя проект, реконструкция одного из корпусов тубдиспансера под инфекционную больницу стала логичным ответом на вызовы пандемии. В то же время новое детское отделение будет предназначено для лечения не только коронавируса.

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Реализация проекта позволит создать два современных отделения – острых кишечных и воздушного-капельных инфекций – рассчитаных на 40 пациентов. Общая сметная стоимость проекта – 48 миллионов гривен. Только за 4 месяца после начала работ здесь удалось уже практически полностью завершили прокладку всех коммуникаций, обустройство кровли и окон. Сейчас продолжаются внутренние работы.

Еще одним объектом "Большого строительства", который посетил Виктор Ляшко на Житомирщине, стало приемное отделение больницы №1 в Житомире. Благодаря реконструкции приемное отделение больницы не только получило современный дизайн с учетом потребностей маломобильных групп населения. Его площадь увеличилась почти вдвое, появилось специализированное помещение для автомобилей экстренной помощи и современное медицинское оборудование.