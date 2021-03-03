Лукашенко захотел разместить в Беларуси российские военные самолеты

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что может разместить российские военные самолеты на территории страны.

Он также намерен продолжать сотрудничать в военной сфере с Россией. Об этом говорится в заявлении пресс-службы президента.

"Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить… Лучше купить или построить новые самолеты для этого", – сказал Лукашенко.

По его словам, такая идея не нашла "отторжения" у президента России Владимира Путина.

"Конечно, если они смогут базироваться на наших базах и наши ребята будут летать вместе с русскими, естественно, надо просить тогда и вооружение в этих самолетов. И к тому же современное оружие должно быть. Мы не говорим о ядерные боеголовки. Мы говорим об обычном оружии", – сказал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко дал своему сыну воинское звание генерал-майора.