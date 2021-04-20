Лукашенко – о Кравчуке: о нем вообще говорить не хочу, непонятно как себя ведет

Незаконно избранный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что первый президент Украины Леонид Кравчук "непонятно как себя ведет".

Заявления главы украинской делегации в ТКГ белорусский политик раскритиковал во время встречи с народным депутатом от "Слуги народа" Евгением Шевченко во вторник, 20 апреля. Политика процитировало агенство БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Лукашенко не видит логики в высказываниях Кравчука, критикующих власти Беларуси.

"О вашем первом президенте вообще говорить не хочу. Человек непонятно как себя ведет, вообще не знает меня практически (ну а Беларусь вроде бы для него, советского человека, не чужая), позволяет себе подобные высказывания.

Не знаю, зачем ему только это. В политике ведь очень важно: если что-то делаешь, то зачем. Вот я не понимаю, зачем", – сказал белорусский лидер.

Кроме того, он прокомментировал слова Кравчука о том, что переговоры по Донбассу нужно перенести из Минска. Такая инициатива Лукашенко не понравилась, хотя он и сказал, что Беларусь будет приветствовать это, если такой шаг пойдет на пользу.

"Говорят, в другое место желание перенести. Ну, по крайней мере, руководство и Кравчук. Да ради бога. Если Украине это выгодно и пойдет на пользу, мы будем только приветствовать. Но я не понимаю, зачем ехать за тридевять земель, если у тебя за забором, у твоих родных людей, ты приезжаешь сюда как домой?" – цитирует политика его пресс-служба.

Он считает, что переносить место переговоров будет ошибкой.

"Зачем это делать? Это чисто политическая вакханалия. Но, поверьте, мы особо не паримся по этому поводу. Просто жаль Украину, что этот процесс может затянуться или вообще разрушиться. Этого делать не нужно", – добавил Лукашенко.

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