Лукашенко назвал лживым фильм о его богатстве и пообещал привести к себе домой

Незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые прокомментировал фильм "Золотое дно" о своем богатстве, снятое оппозиционным проектом NEXTA.

Он сказал, что еще не смотрел расследование полностью из-за нехватки времени, но вся информация в нем лживая. Он пообещал привести журналистов к себе домой в деревню и показать, как живет, пишет БЕЛТА (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лукашенко назвал работу калькой с фильма Алексея Навального о президенте России Владимире Путине – "Дворец для Путина. История самой большой взятки".

"Я должен вам показать. Они же фамилии называли, показывали какие-то сооружения. Я просто вас приведу к себе домой, покажу эту баню, покажу, где дрова рубили. В этой деревне, где я живу", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что никогда бы себе не позволил говорить одно, а делать другое. Он выразил недовольство, что в конце фильма "залезли к нему в штаны". По словам президента, никакой роскоши в местах, где он останавливается, нет.

"Там база отдыха и деревянный дом, где президент останавливается. Одна часть общественная. Общий зал большой. Моя спальня и детская. Все. Ну что это, дворец? Так он же не мой. Это государственный", – прокомментировал Лукашенко часть расследования о дворце в Припяти.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

С 9 августа в Беларуси проходят массовые протесты против сфальсифицированных результатов выборов президента страны.

Согласно официальным данным, победу на них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей, оппозиционер Светлана Тихановская заняла второе место с 10,1% голосов. Большинство стран мира не признало Лукашенко законным президентом.

Силовики жестоко разгоняли акции протеста в Беларуси с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Сотни протестующих были травмированы и ранены. Количество задержанных исчисляется десятками тысяч.