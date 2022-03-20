Лидеры еврейского сообщества Украины призывают Израиль упразднить ограничения на въезд украинцев

85 известных украинских евреев обратились к правительству и Кнессету Израиля с призывом отменить введенные дополнительные процедуры, усложняющие въезд украинцев, в том числе для ищущих убежища от военных действий.

Обращение подписали бизнесмен Андрей Адамовский, сопрезидент ВААД Украины Иосиф Зисельс, доктор и телеведущий Евгений Комаровский, бизнесмен Гарри Корогодский, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, медиа-менеджер, владелец РБК-Украина Иосиф Пинтус, народный депутат Михаил Радуцкий, президент ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис и народный депутат Григорий Суркис, телеведущий Савик Шустер, народный депутат VIII созыва Борислав Береза, а также известные украинские раввины, бизнесмены, политики, деятели культуры и науки.

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Подписанты поблагодарили Израиль за голосование в ООН за резолюцию в поддержку Украины, публичное осуждение агрессии России, гуманитарную помощь и усилия премьер-министра Нафтали Бенета по дипломатическому урегулированию.

Вместе с тем, как говорится в письме, Израиль ввел дополнительные процедуры для украинцев, усложнив въезд в страну даже с туристическими и бизнес-целями, а также квотировал количество беженцев. Эти меры повлекли за собой волну критики в украинском обществе.

"На протяжении многих лет для Украины Израиль был примером стойкости, героизма и самоотверженной борьбы за свою свободу и независимость. И сегодня, когда вся Украина стала на защиту своей независимости, многие граждане Украины с удивлением и возмущением обращаются к нам по поводу упомянутых решений Израиля", - говорится в письме.

Подписавшиеся также напомнили израильским чиновникам о преследовании евреев во времена Холокоста, когда многие страны отказывали во въезде евреям-беженцам. В то же время, украинцы спасали евреев, и сегодня таких украинцев-Праведников насчитывается около 2700 человек.

"Уверены, что в ситуации войны закрывать двери перед украинцами, вводить квоты и другие ограничения – крайне негуманно", – заявили известные украинские евреи и призвали правительство Израиля отменить принятые ограничения.