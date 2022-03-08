'Легко писать, когда сидишь в бункере!' Украинцы отреагировали на размышления Ляшко о необходимости вступления в НАТО

Украинцы раскритиковали депутата Верховной Рады прошлого созыва, лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который в сети размышлял над необходимостью вступления Украины в НАТО. Граждане страны считают, что политик сидит в бункере или за границей, вместо того чтобы защищать родную землю.

Сообщение Ляшко появились на его странице в Facebook во вторник, 8 марта. Политик отметил, что членство Украины в НАТО – единственное, что будет гарантировать ненападение России в будущем, поэтому на компромиссы стране идти не нужно.

В то же время украинцы в комментариях отметили, что Ляшко легко писать о компромиссах и о НАТО, поскольку, по их убеждению, он даже не находится в Украине. Граждане посоветовали ему идти на блокпосты.

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"Откуда Ляшко говорит? Спокойно спится? А ты в Украину вернись, патриот!"

"Хорошо сидеть за границей и давать советы. Где же вы, патриоты хр*новы?"

"Легко писать никаких компромиссов, когда вас не бомбят, когда вы не сидите в убежищах постоянно. Писать, чтобы не упали ваши рейтинги. Насчет НАТО – это сейчас только лозунг без реальных перспектив".

"Господин Ляшко, а где же вы? Только в буквах и смайликах? Шуруйте на блокпосты и передовую! Да нет, вы же не пойдете, только 'букавки' и репост умеете делать! Сцикло, засело, зато слов, как понос несете".

"Легко говорить из бункера в Киеве, или совсем из другой страны. А когда ты тринадцатые сутки под бомбами и градами, когда Чернигов рвет в клочья, а помощи нет, когда ты не понимаешь почему именно твой город крайний, где нет пищи, лекарств, связи, света и только бомбардировки и обстрелы, начинаешь понимать, что компромисс тоже путь к решению"

"Если бы вы, политические деятели, не воровали деньги из нашей страны, а заботились о нашей безопасности и нашей армии, то никогда такого бы не было!".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал парламенту Великобритании о 13 днях войны, которую начала Россия. Лидер нашего государства заверил, что украинцы не сдадутся и будут бороться до победы.

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