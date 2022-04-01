Лавров заявил, что переговоры РФ и Украины будут продолжены, и упомянул вопросы Крыма и Донбасса

Министр иностранных дел ФР Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций о прекращении войны должны продолжаться. По его словам, руководство страны-агрессора сейчас готовит свою реакцию на предложения Киева.

Об этом сообщает агенство ТАСС. Глава внешнеполитического ведомства также отметил, что по некоторым позициям есть движение вперед.

"Украинская сторона положила на бумагу свое видение договоренностей, которые необходимо достичь. Эти договоренности должны сформироваться. У нас готовится реакция", – отметил Лавров.

По словам министра, в предложениях есть "движение вперед", которое касается нейтрального статуса Украины. "Безъядерный внеблоковый нейтральный статус – это то, что сейчас осознается, как абсолютная необходимость. Мы увидели гораздо больше понимания еще одной реальности – ситуации с Крымом и на Донбассе", – добавил он.

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Дальнейшие контакты с украинской стороной прорабатываются, резюмировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания посоветовала Украине не торопиться с заключением мирного соглашения с Россией. Существуют опасения, что союзники "слишком стремятся" к скорейшему заключению мирного соглашения. Хотя договор должен быть подписан только тогда, когда Киев окажется в максимально сильной позиции.

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