Латвия отправит в Украину военных инструкторов на фоне риска агрессии РФ

Власти Латвии приняли решение об отправке военных инструкторов в Украину. Это происходит на фоне риска полномасштабного вторжение Российской Федерации на территорию нашей страны.

Ожидается, что латвийские военные будут сотрудничать с канадскими инструкторами, которые уже помогают Украине в сфере обучения. Об этом заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш, сообщает латвийское издание Delfi.

Кариньш отметил, что Латвия помогает Украине своими вооруженными силами и системами вооружения, а в понедельник коалиция согласилась направить в Украину латвийских военных инструкторов.

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Премьер-министр также сообщил, что вчера утром он встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Украине.

Со своей стороны председатель фракции "Для развития/За!" в Сейме Юрис Пуце уточнил, что программа помощи координируется Канадой. Политик добавил, что это не только важная мера, учитывая ситуацию с безопасностью в Украине, но и подтверждение успешного сотрудничества Латвии с Канадой в сфере военной обороны.

Напомним, 28 января стало известно, что министерство обороны Латвии подготовило проект постановления Сейма об отправке военнослужащих Национальных вооруженных сил на территории Украины. Таким образом власти страны намерены внести свой вклад в укрепление обороноспособности Украинского государства.

Однако на данный момент неизвестно, сколько войск будет отправлено, а также в каком регионе они будут базироваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания предоставит Украине оружие и военную технику на фоне скопления российских войск возле ее границы. По словам премьер-министра страны Метте Фредериксен, это произойдет в случае дальнейшей военной эскалации со стороны Москвы.

Также мы писали, что глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.

Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и белорусских армий.