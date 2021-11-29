Кулеба заявил, что решение о вторжении в Украину лежит в Кремле 'на столе' и озвучил план ответных действий

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация всерьез рассматривает вариант военного вторжения на территорию Украины, однако пока нет доказательств, что решение о реализации такого плана уже принято в Москве. В то же время дипломат заверил, что окончательное решение об эскалации лежит в Кремле "на столе".

По словам Кулебы, на сегодняшний день Украина совместно с партнерами работает над тем, чтобы заставить Россию отказаться от выбора в пользу полномасштабных военных действий. Об этом министр рассказал в интервью изданию Delfi.

Глава МИД обратил внимание, что кроме мощного российского военного присутствия вдоль украинской границы, существуют другие угрозы от РФ. В частности, он напомнил, что из-за России фактически заблокирована работа Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

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Также по словам Кулебы Российская Федерация препятствует наблюдателям ОБСЕ на Донбассе беспрепятственно работать на временно неподконтрольной Киеву территории.

Затронул дипломат и ситуацию в Беларуси, которая стала источником нестабильности и угрозы. По его словам, для Украины это значит значительное увеличение ресурсов для защиты границы, что в свою очередь отвлекает дополнительные силы и внимание.

Однако министр иностранных дел подчеркнул, что в отличие от 2014 года сейчас Украина готова дать отпор российской агрессии и эффективно вести оборону страны.

"Сегодня мы гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году, и если у нас не будет другого варианта, кроме как бороться за нашу страну, мы будем бороться. Сейчас у нас другая армия с гораздо большим опытом, гораздо более современная, чем в 2014 году. И следует помнить, что Россия не смогла достичь всех своих целей даже тогда, в 2014 году, так что для российской армии "поход на Украину" нынче не будет легким", - сказал Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минобороны Украины уверены, что на фоне информационной кампании о вероятном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины в Кремле ищут любой повод для реализации своих планов. В Министерстве обороны уверены, что сейчас любое заявление может стать тем самым "спусковым крючком" для провокации РФ.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пытается отговорить лидера-страны агрессора России Владимира Путина от вторжения в Украину. Также рассматривается введение санкций против близких к нему людей.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что в случае полномасштабного вторжения России в Украину наши военные готовы дать отпор агрессору. Также он отметил, что угроза со стороны РФ будет всегда.

Напомним, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.