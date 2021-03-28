Кулеба призвал Макрона уговорить Путина на переговоры по Донбассу

София Закревская Политика 13:19, 28.03.2021 Обновлено: 13:28, 28.03.2021

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба считает, что президент Франции Эммануэль Макрон способен убедить лидера России Владимира Путина принять участие в переговорах в "нормандском формате" по установлению мира на Донбассе.

Об этом министр написал в авторской колонке для газеты Le Figaro. Тест опубликовали на сайте посольства Украины во Французской Республике.

Он напомнил, что в 2019 году Макрон назвал войну России против Украины "открытой раной в центре европейского континента". Тогда французский лидер подчеркнул, что стабильность безопасности в Европе возможно только при условии завершения этого конфликта.

"У французского президента достаточно лидерских качеств и политического веса, чтобы дать новый толчок для возобновления мирного процесса, убедить российского президента сесть за стол переговоров в Нормандском формате и попробовать наконец найти путь к справедливому и прочному миру. Сейчас подходящее время для того, чтобы восстановить эти усилия", – написал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Франция снова могла бы стать лидером в восстановлении активной работы "нормандского формата". Кулеба отметил, что, если не будут приложены усилия, ситуация будет ухудшаться и за столами переговоров, и на передовой Донбасса.

"Всем было бы выгоднее завершить войну, чем продолжать ее...Украина хочет одного – завершить эту навязанную нам войну. И для этого крайне необходима политическая воля и лидерство наших французских партнеров", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Кулеба выразил убеждение, что президент России Владимир Путин в вопросе переговоров по Донбассу выжидает, чтобы "найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов".

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