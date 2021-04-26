Кулеба пригласил в Киев высланных из Москвы чешских дипломатов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил направить высланных из Москвы (Россия) дипломатов в Киев.

Об этом украинский министр сказал во время разговора главой МИД Чехии Якубом Кульганеком, сказано на Twitter-странице чиновника.

"Украина решительно поддерживает Чехию в свете злонамеренных действий РФ на ее территории. Подтвердил это в разговоре с Якубом Кульганеком. Предложил направить высланных из Москвы дипломатов для работы в Киеве для усиления дипломатической миссии Чехии в Украине. Стоим бок о бок с чешскими друзьями", – написал Кулеба.

Напомним, что Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишкина (Александра Петрова) и Анатолия Чепигу (Руслана Боширова), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

Также из Чехии будут высланы 70 сотрудников российского посольства – 22 дипломата и 48 технических служащих.

Словакия в знак солидарности с Чехией объявила о высылке из страны трех российских дипломатов.

Эстония, Латвия и Литва в знак солидарности с правительством Чехии высылают из своих стран российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Чехии прокомментировал скандал со взрывами на складах боеприпасов.