Кулеба – партнерам Украины: как вы можете спать, пока дети в Мариуполе, Харькове, Херсоне сидят в подвалах под бомбами?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к партнерам нашего государства. Он заявил, что они прямо сейчас должны предоставить нам боевые самолеты.

Об этом глава МИД написал в Twitter. Он призвал принять такое решение как можно скорее, потому что время идет, а российские оккупанты продолжают убивать украинцев.

Кулеба объяснил, что наши пилоты сейчас героически защищают небо от захватчиков, однако у России преимущество в самолетах.

"Как могут сейчас спать партнеры, до сих пор не предоставившие Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах сидят в подвалах под бомбами?" – написал о Кулеба.

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Наши асы героически защищают небо. Но у России есть преимущество. Как могут спать партнеры, которые до сих пор не предоставили Украине боевые самолеты? Пока дети в Мариуполе, Херсоне, Харькове и других городах посиживают в подвалах под бомбами? Вы можете принять это решение прямо сейчас. Сделайте это! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 3 марта 2022

Напомним, что еще 27 февраля стало известно, что Евросоюз впервые в истории предоставит Украине летальное оружие и другое оборудование для Вооруженных сил. Речь шла в частности и о боевых самолетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина получила новую партию турецких ударных беспилотников Bayraktar. Также ожидается поступление дополнительных американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и зенитно-ракетных комплексов Stinger.