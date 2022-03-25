Кулеба ответил на слова Эрдогана о компромиссах Украины с Россией: нет консенсуса ни по одному из указанных пунктов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и Россия якобы "близки к консенсусу" по большинству пунктов переговорного процесса. Однако министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.

Соответствующее заявление Кулебы опубликовал спикер МИД Украины Олег Николенко. Как сообщалось ранее, Эрдоган заявил, что стороны пришли к консенсусу по поводу нейтрального статуса Украины.

Также, по его словам, делегации обсуждали вопрос принятия русского языка как государственного. По мнению Эрдогана, в этом вопросе переговоры также показали успех и стороны пришли к общему мнению. Другие два вопроса переговорного процесса касаются демилитаризации и выработки системы гарантий безопасности.

Видео дня

"Некоторые СМИ цитируют комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ходе переговорного процесса с РФ. Наше государство искренне благодарно турецкой стороне и отдельно президенту Эрдогану за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны России против Украины", - отметил Куле.

В то же время, по его словам, важно объективно оценивать ситуацию.

Он подчеркнул, что нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский.

Да и вообще, как указал министр, классификация ключевых тем переговоров на четыре или иное количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов.

"Переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем, прежде всего, на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины. Украина будет продолжать диалог с Турцией и всеми другими заинтересованными сторонами, чтобы возобновить мир на украинской земле. Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", - подчеркнул Кулеба.

Он также напомнил, что введение новых санкций против России и укрепление обороноспособности Украины не менее важные факторы, чтобы остановить российскую военную машину и достичь желаемого прогресса на переговорах.

"Такая трехсторонняя стратегия – санкции, военная поддержка, переговоры – не должна никем подвергаться сомнению", - резюмировал он.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на переговорах между Украиной и РФ наблюдается сближение позиций по четырем из шести основных пунктов. Однако некоторые критически важные моменты должны обсуждать лично президенты государств.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос компромиссов на переговорах с Россией будет вынесен на всеукраинский референдум. Они касаются, в частности, гарантий безопасности, а также временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведите на фейки!