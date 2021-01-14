Кулеба ответил на скандал о вмешательстве украинцев в выборы в США

Украина не вмешивалась во внутренние дела США, и напряженных отношений между странами нет.

Об этом в четверг, 14 января, во время брифинга заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях, то нет – мы его не чувствуем, потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет и этого никогда не будет", – сказал чиновник.

В тоже время он отметил, что действия отдельных личностей должны рассматриваться, как "действия отдельных физических лиц".

"Любой человек, который хочет повлиять на внутренне политические процессы в США в конце концов будет вынуждена нести за это ответственность. Потому что Штаты жестко и принципиально ставятся к таким вещам. Поэтому люди после своих действий должны были понимать последствия таких шагов", – сказал Кулеба.

Дипломат добавил, что Америка в вопросе о вмешательстве в свои дела имеют основания подозревать этих людей в действиях в интересах РФ, а не Украины.

"Это очень важное замечание, чтобы в информационном пространстве и общественном мнении США не формировалось мнение о том, что это украинцы от имени Украинского государства что-то делали", – объяснил Кулеба.

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