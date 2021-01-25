Кулеба о деоккупации Крыма и Донбасса: не надо все смешивать

Вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донбасса нужно рассматривать отдельно.

Как сказал в эфире телеканала "Украина 24" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на сегодняшний день деоккупация ОРДЛО и Крыма должна идти "двумя отдельными треками".

"Они не должны пересекаться в переговорном плане, потому что если их бросить в один котел, то все слишком усложнится, и станет еще сложнее и Донбасс вернуть, и Крым вернуть", – считает он.

По словам Кулебы, ситуация на обеих территориях имеет определенные различия, в частности юридического характера.

"Поэтому здесь не надо все смешивать", – сказал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кулеба прокомментировал бурную реакцию России на инициативу по деоккупации Крыма "Крымская платформа". По его словам, она показывает, что это для РФ рана, которая сильно болит до сих пор.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что "Крымская платформа" не освободит полуостров от оккупации Россией.