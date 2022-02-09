Кулеба о действиях Кремля: Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне"

Нынешние действия Кремля говорят о том, что Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в "холодной войне". Будущее европейской безопасности будет зависеть от того, как мировое сообщество пройдет этот кризис.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время пресс-конференции с министром иностранных дел, ЕС и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, транслировавшейся в Facebook МИД. Глава ведомства отметил, что в настоящее время речь идет о защите архитектуры безопасности Европы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Кулеба выразил убеждение, что единственной действенной стратегией преодоления российского кризиса безопасности является сдерживание Москвы благодаря единству и принципиальности Европы и готовности к жестким действиям.

Напомним: ранее глава МИД заявил, что свидетельством деэскалации на границе с Украиной может являться исключительно отвод российских войск. Также он подчеркнул, что в переговорах Украина никогда не пересечет две "красные линии". Они касаются отсутствия каких-либо уступок в вопросах территориальной целостности страны и прямого диалога с представителями "ЛДНР".

Кулеба отметил, что Украине необходим устойчивый вывод российских войск от границы и с временно оккупированных территорий.

Как сообщал OBOZREVATEL, издание Politico углубилось в историю и рассказало об ошибке главы Кремля. Отмечается, что Путин новой агрессией пытается доказать, что россияне и украинцы исторически являются "одним народом". Однако в результате таких его действий наша страна стала еще более антироссийской, а для самой РФ они в итоге могут обернуться революцией.