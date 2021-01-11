Кулеба назвал Лаврова профессионалом, которого испортило "мракобесие" России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах ведет себя как профессиональный дипломат.

Как рассказал в интервью OBOZREVATEL глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, он виделся с Лавровым однажды в формате министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

"Я был абсолютно настроен на конструктив, также заинтересованность была у коллег из Франции и Германии. Однако после первой попытки не получилось, дальше не пошло из-за позиции России", – отметил он.

По словам Кулебы, второй уровень коммуникации с Лавровым – обмен публичными заявлениями и комментариями.

"Лавров – генетический дипломат. До того, как Россия ударилась во все это мракобесие, увязла в агрессии против Украины и тоннах лжи, в которой уже сама запуталась, Сергей Лавров был одним из самых авторитетных дипломатов в мире", – подчеркнул украинский министр.

Он добавил, что на переговорах в четырехстороннем формате был абсолютно вежливый профессиональный разговор.

"Хамства с его стороны я не заметил. И здесь оно и не нужно, мы абсолютно профессиональные люди и защищаем интересы своих стран. Разница между нами в том, что я стою на украинской стороне, на стороне правды, а Сергей Лавров защищает российские манипуляции и искажение реальности", – заключил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД заявил, что Украина потеряет Крым только тогда, когда у нее за полуостров "перестанет болеть душа". А вот бурная реакция России на новую инициативу по его деоккупации – "Крымская платформа" – показывает, что это для нее рана, которая болит до сих пор.