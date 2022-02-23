Кубраков обвинил Порошенко в блокировании решения Рады по поддержке авиаперевозок в Украине

Народный депутат Петр Порошенко лично блокирует решение о поддержке авиаперевозок в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков после блокирования в парламенте решения, позволяющего украинским авиаперевозчикам получить специальные условия от ГП "Украэрорух" и ГП МА "Борисполь".

"Объем необходимой поддержки – 800 млн грн. Это системный подход государства, который стимулирует рынок и защищает его от возможных рисков", – отметил он.

Однако, по его словам, из-за личных предубеждений и интересов некоторых депутатов, это важное для государства решение было заблокировано, несмотря на вчерашнюю договоренность парламентских фракций.

Кубраков подчеркнул, что рынок авиаперевозок попал под сильнейший удар из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19. "На фоне гибридной войны авиаперевозки могут остановиться первыми, и не из-за военных угроз", – сказал он, напомнив, что совместными действиями Правительства, парламента и авиабизнеса за последние несколько недель удалось предотвратить кризис авиаперевозок, вызванный колебаниями на рынке страховых услуг.

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"Небо открытое, авиасообщение украинских городов с ключевыми городами Европы сохранено. Сейчас нам необходимо действовать так же быстро и системно и предупредить банкротство целой отрасли", – отметил Кубраков.

"К сожалению, сегодня политические интриги взяли верх над здравым смыслом и интересами государства. Мы призываем Верховную Раду прислушаться к нашей позиции, объединиться вокруг современных угроз и встать на защиту интересов государства в непростые времена", – подчеркнул он.