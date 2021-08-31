КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета главой МОН

Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление о конституционности назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение является окончательным.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря. Представление 46 нардепов было зарегистрировано еще в марте.

"Конституционный суд отказал в открытии производства по делу о конституционном представлении 46 народных депутатов о конституционности постановления Верховной Рады "О назначении Шкарлета С. Н. министром образования и науки", – сказано в сообщении.

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Напомним, что нардепы просили КСУ рассмотреть законность назначения Шкарлета. Они заявляли, что во время голосования в Верховной Раде имело место "кнопкодавство".

До этого в Офисе генпрокурора также по заявлению нардепов было открыто уголовное производство о неперсональном голосовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Шкарлета назначили министром образования в декабре 2020 года. Тогда его кандидатуру поддержали 226 парламентариев.