КСУ отказался рассматривать конституционность назначения Шкарлета главой МОН
Конституционный суд Украины отказался рассматривать представление о конституционности назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение является окончательным.
Об этом в своем Telegram-канале сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря. Представление 46 нардепов было зарегистрировано еще в марте.
"Конституционный суд отказал в открытии производства по делу о конституционном представлении 46 народных депутатов о конституционности постановления Верховной Рады "О назначении Шкарлета С. Н. министром образования и науки", – сказано в сообщении.
Напомним, что нардепы просили КСУ рассмотреть законность назначения Шкарлета. Они заявляли, что во время голосования в Верховной Раде имело место "кнопкодавство".
До этого в Офисе генпрокурора также по заявлению нардепов было открыто уголовное производство о неперсональном голосовании.
Как сообщал OBOZREVATEL, Сергея Шкарлета назначили министром образования в декабре 2020 года. Тогда его кандидатуру поддержали 226 парламентариев.