КСУ отказался открывать дело о незаконном назначении Шкарлета

Коллегия судей Конституционного суда Украины отказалась открывать производство о незаконном назначении главой Министерства образования Сергея Шкарлета, чего требовали 45 народных депутатов.

Такое решение было принято в среду, 24 марта, сообщается на сайте КСУ. При этом данный вопрос рассмотрит Большая палата.

"По результатам рассмотрения вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины постановления Верховной Рады Украины "О назначении Шкарлета С.Н. министром образования и науки Украины" принято постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу", – уточнили в КСУ.

В суде добавили, что вопрос открытия конституционного производства рассмотрит Большая палата на своем заседании.

Представление 45 нардепов поступило в КСУ 5 марта. Авторы ходатайства просили признать неконституционным постановления, которым Шкарлета назначили министром образования и науки.

Как сообщал OBOZREVATEL, главой Минобразования его назначили 21 декабря 2020 года. До этого кандидатуру Шкарлета в Верховной Раде поддержали 226 депутатов.