Крутчак обратился в НАБУ относительно новых махинаций с землей в Днепре, к которым может быть причастен нардеп Демченко

Журналист Василий Крутчак подал новое заявление в НАБУ, относительно коррупционных схем связанных с земельными участками в городе Днепр. По его словам, к этим схемам может быть причастен народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко и его близкое окружение.

В заявлении журналист отметил, что, в обнародованной декларации за 2020 год, нардеп указал помещение в Днепре, площадью 111 м.кв. Оно находится в совместном пользовании с судьей Павлоградского райсуда Сергеем Бабием. С ним же, по данным Крутчака, у Демченко есть и совместный бизнес: ООО "Ермо и К", основной деятельностью которого является строительство. Контактный номер, по которому можно связаться с ООО, закреплен и за компанией "Позитив", которую также открыл Демченко, и за ООО "Яворницкий", которое занимается строительством.

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"Одной из основателей ООО "Яворницкий" является Август Александра Петровна. Она - адвокат в Днепре, как недавно был и С. Демченко. Также установлено, что на Александру Август оформлено 10 земельных участков (по 2 га каждый) в Днепропетровской области", - говорится в заявлении.

Все это, по мнению Крутчака, свидетельствует о попытке народного депутата скрыть свое реальное имущество путем переоформления его на других лиц. Журналист также анонсировал подачу заявлений более чем по десяти эпизодам преступной деятельности депутата и открытие новых уголовных производств, относительно деятельности Демченко.

Стоит отметить, что телеграм-канал " Карточный офис" обнародовал кадастровые номера, а также опубликовал фото этих участков.

"Нардеп СН Сергей Демченко до депутатства кроме адвокатской деятельности занимался еще и коммерческой в сфере строительства.

После избрания депутатом Сергею пришлось большинство своих активов прятать от декларирования и переписать на подставных лиц.

Как например эти 10 земельных участков в Днепре, приобретеные в собственность с помощью коррупционных схем, были оформлены на подругу Сергея, Август Александру Петровну.

Участки с кадастровыми номерами:

- 1221486200: 04: 001: 0007

- 1221486200: 04: 001: 0004

- 1221486200: 04: 004: 0007

- 1221486200: 04: 005: 0003

- 1221486200: 04: 005: 0005

- 1221486200: 04: 005: 0004

- 1221486200: 04: 006: 0007

- 1221486200: 04: 006: 0008

- 1221486200: 04: 004: 0002

- 1221486200: 04: 008: 0034

Сергей, вы не боитесь, что это имущество друзья присвоят себе? А в целом это прекрасная история для открытия очередного уголовного производства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Крутчак обратился в НАБУ с заявлением о расследовании деятельности Татьяны Угленко, которая работает помощницей народного депутата от "Слуги народа" Сергея Демченко, и может быть причастна к махинациям с обналичиванием денег.