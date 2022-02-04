Российские власти до сих пор АДЕКВАТНО не среагировали на заявление одного из депутатов Госдумы от " Единой России " о " кровной мести " против своих политических оппонентов , Можно лишь представить какой бы была реакция в Украине и мире , если бы депутат от пропрезидентской партии украинского парламента заявил о "кровной мести" семье своего политического оппонента?!

Попутно, мы помним, что в древнем Киевае времен Украины-Руси в середине XI века была официально отменена кровная месть.

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Так "Руська правда" зазначає:

" Після Ярослава зібралися сини його… і відмінили кровну помсту…

Якщо уб‘ють княжого мужа під час розбою, а вбивцю не шукають, то платити верву 80 гривень тій верві, в якій голові убитого лежить, а коли простолюдин, то 40 гривень".

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Отож, як бачимо Путінська Росія в цивілізаційному, точніше антицивілізаційному плані, залишилася на рівні 10 століття від Різдва Христова.