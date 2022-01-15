Министр иностранных дел России Сергей Лавров называет "красные линии", которые важны для его страны в ситуации с Украиной. Это неприсоединение Украины к НАТО, отказ страны от двусторонних отношений со странами Североатлантического альянса, недопущение каких-либо мифических "западных инструкторов" к столкновению с "российскими людьми" на Донбассе.

Заместитель Лаврова Александр Грушко называет присоединение Украины к альянсу немыслимым и открыто выступает за ограничение суверенитета соседнего государства. Его коллега Сергей Рябков утверждает, что страны НАТО должны предоставить России гарантии, что Украина никогда не присоединится к альянсу, – пишет Виталий Портников в блоге на "Радио Свобода".

Далее текст на языке оригинала.

За всіма цими заявами російських дипломатів не видно жодної турботи про безпеку самої Росії. Складається враження, що найголовніша небезпека для Росії – український суверенітет.

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Російське політичне керівництво на чолі з Володимиром Путіним робить рішучі кроки для того, щоб обмежити цей суверенітет. І розпочалися ці дії аж ніяк не після перемоги Майдану 2013–2014 років, який у Кремлі називають "державним переворотом". У Москві не сумнівалися в легітимності Віктора Ющенка чи Віктора Януковича.

Проте, коли Ющенко докладав зусиль для того, щоб Україна отримала План для членства в НАТО, представники проросійських сил у Верховній Раді практично заблокували роботу українського парламенту. Вже тоді в російській столиці говорили про неприпустимість євроатлантичної інтеграції України та надавали підтримку політикам, які готові були від цієї інтеграції відмовитися – насамперед тому ж Януковичу.

Коли Янукович прийшов до влади, він не лише підписав зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим горезвісні Харківські угоди, а й досяг оголошення України позаблоковою державою.

Водночас Янукович був готовий домовлятися з Євросоюзом про підписання угоди про асоціацію. Навіть цей намір викликав роздратування у Москві. Російські керівники стверджували, що угода не відповідає інтересам їхньої країни, призведе до втрат, погіршення відносин між Росією та Україною. Зрештою Путін домігся від Януковича фактичної відмови від підписання угоди, що й стало тригером гострої політичної кризи в Україні.

Кремль робить все можливе, щоб не допустити участі України в НАТО та ЄС насамперед тому, що бачить у цьому захист українського суверенітету. І в Москві вже не приховують того, що цей захист Росію не влаштовує, що колишні радянські республіки навіть через 30 років після краху Радянського Союзу повинні мати обмежений суверенітет, що вони не можуть мати права робити самостійний вибір. І ця теза викладена у "пропозиціях безпеки", які російське зовнішньополітичне відомство передало американським колегам.

"Червона лінія" для Москви – це незалежність України.