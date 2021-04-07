Кравчук сказал, как заставить Россию возобновить переговоры по Донбассу

Присоединение США к переговорам по урегулированию ситуации на Донбассе заставит Россию выполнять необходимые действия.

Об этом для "РБК-Украина" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

"США – единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнять международные нормы. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий Донбасса и Крыма", – пояснил он.

Также Кравчук отметил, что Украина не намерена после окончания карантина возвращаться в Минск (Беларусь) для продолжения переговоров по Донбассу.

Ранее Кравчук сказал, что режим незаконного избранного президента Беларуси Александра Лукашенко будет мешать работе делегаций в ТКГ.

Напомним, что ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украинская делегация в ТКГ больше не поедет в Минск для переговоров и встреч после отмены карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле ответили на идею Украины о смене площадки для заседаний ТКГ.