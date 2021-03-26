Кравчук: Россия хочет уничтожить Украину, Минские договоренности под угрозой

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что Минские договоренности находятся под угрозой, ведь российский наемники, в том числе и 26 марта, обстреливали позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного оружия.

Об этом он заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программу транслировали на YouTube-канале Shuster online в пятницу, 26 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Более того, были еще использованы снайперы и таким образом мы имеем реальный факт нарушения всех договоренностей в Минском формате, и в Нормандском", – сказал Кравчук.

Он сообщил о том, что украинская сторона обратилась к ОБСЕ с предложением провести срочное заседание группы безопасности. Оно может состояться уже завтра, 27 марта.

"После этого уже можно будет говорить о конкретных шагах, которые будут приняты. Сейчас наша задача не допустить эскалации, расширения конфликта", – отметил глава делегации в ТКГ.

На телеканале "Украина 24" Кравчук говорил о том, что целью и задачей России является уничтожение Украины, она хочет, чтобы мы перестали существовать как государство. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что РФ и оккупационная власть непризнанных республик будут действовать гуманно на Донбассе.

"Ожидать чего-то от России и оккупационной администрации ОРДЛО не стоит, потому что Россия была и остается в своей философии – уничтожить Украину. И это для нее основная задача. На первых порах можно сделать губернию, а в принципе Украина как государство не должна существовать. Это позиция президента России Путина, официально высказана позиция много лет назад", – заявил Кравчук.

Напомним, в зоне боевых действий на востоке Украины у Шумов 26 марта русские террористы устроили минометный обстрел, в результате чего погибли четыре воинов Вооруженных сил Украины, еще двое получили ранения.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала экстренное внутреннее совещание из-за обстрелов вооруженных формирований России на Донбассе.

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