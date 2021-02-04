Кравчук призвал мир давить на Россию санкциями

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Политика
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Первый президент Украины Леонид Кравчук

Мировое сообщество должно продолжать оказывать давление на Российскую Федерацию санкциями, ведь она системно продолжает пренебрегать нормами международного права.

Такое мнение в комментарии для канала "Украина 24" дал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В то же время он подчеркнул, что наше государство не должно поступаться своими интересами по требованию страны-агрессора.

Политик предположил, что РФ вероятно никогда не согласится, чтобы "нормандский формат" был расширен за счет США. Однако, по его словам, следует делать все, чтобы сделать невозможными преступные действия страны-оккупанта.

"Она никогда ни на что не согласится. Но это вовсе не означает, что мы должны смотреть на Россию только и делать, что она хочет. Она не соглашается в Совбезе ООН, она занимает позицию, которая является откровенным нарушением норм и принципов международного права" , – сказал Кравчук.

Он напомнил, что РФ даже записала в своей конституции, что ее законы выше, чем общепринятые в мире правовые нормы.

"Смотреть на Россию, как она будет реагировать, мы должны настойчиво, системно, доказательно, вводя различные санкции, различные формы санкций, давление, соответствующее нормам международного права, и заставить Россию действовать именно в рамках такого права", – подытожил глава украинской делегации в ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия из-за осознания неблагоприятных для себя геополитических реалий всячески пытается навязать Украине свои условия по Донбассу. По словам журналиста, сейчас страна-агрессор чувствует себя неуверенно.

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