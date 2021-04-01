Кравчук ответил спикеру Путина за заявления о 'провокациях' Украины

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россия в очередной раз продемонстрировала свое агрессивное поведение. В частности, не идти на переговорные процессы, а делать все для того, чтобы Украина выполняла только прихоти Кремля.

По его словам, в этом и заключается ее "философия России", которая может решать вопросы только военным путем. Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", комментируя отказ РФ от возврата к режим прекращения огня, а также высказывания пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о якобы "провокации Украиной войны на Донбассе".

"Будем исходить из того, что россияне уже воюют 150 лет, если взять всю историю России. Это главное. Они не видят другого пути решения вопросов, только силовой. Российская позиция на первом месте, а нормы международного права для них не являются обязательными. Это философия и позиция России", – подчеркнул Кравчук.

Первый президент Украины отметил, что РФ "постоянно и всегда" готовится к войне, но украинцы должны быть готовы к такому сценарию, и делать все, чтобы худшее не произошло.

Он также ответил на заявление Пескова. Тот, напомним, сказал, мол в Кремле опасаются, что "Украина может спровоцировать конфликт, который может вызвать силовое решение вопроса на Донбассе".

"Россия находится на нашей земле, ее войска, оружие, концентрируются бронесилы возле украинской границы. И внезапно ему в голову приходит такая блажь, якобы "Украина может спровоцировать" с его точки зрения... Они провоцируют, а мы "можем"! И вот эта позиция, Украина для них должна выполнять эти прихоти, которые они считают необходимыми, и только те решения правильные, которые они предлагают. А идти на переговорные процессы они отказываются. Но это не значит, что мы будем опускать руки", – заверил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL:

делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима тишины на Донбассе. Но инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации – фактически Россия официально отказалась от прекращения огня.