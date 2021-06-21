Кравчук оценил результаты встречи Байдена и Путина

Во время саммита в Женеве 16 июня президент США Джо Байден был более убедительным и опирался на большую демократическую силу. В то же время российский президент Владимир Путин опирался на агрессивные намерения.

Об этом сказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью телеканалу "Дом". По его словам, в целом встреча была конструктивной и продемонстрировала миру, что "демократия развивается, а автократия неизбежно достигнет своего конца".

По мнению Кравчука, Байден во время переговоров был убедительнее, поскольку встречался с лидерами G7 и имел поддержку ЕС и НАТО.

Видео дня

"Вообще встреча была продуктивной, конструктивной. На этой встрече Байден был более убедителен. Потому что до этого он имел возможность встретиться с лидерами стран "Большой семерки " (G7), НАТО, ЕС, и он имел за спиной консолидированную позицию ЕС, G7 и НАТО. Это означает, что он опирался на очень большую демократическую силу", – сказал политик.

Владимир Путин со своей стороны говорил только от имени своей страны и не имел поддержки.

"Судя по его речи, он опирался на агрессивные намерения и военные силы своей страны. Я не нашел в его формулировках ссылок, что он мог говорить от имени еще кого-то. Что за ним стоят, его поддерживают силы в других странах", – сказал Кравчук .

Все подробности о переговорах политиков в центре Швейцарии – в женевском особняке Ла Гранж – читайте в нашей трансляции по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук заявил, что присоединение США к нормандскому формату поможет сдвинуть процесс урегулирования конфликта с мертвой точки. Вероятно, этот вопрос может решиться после визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.