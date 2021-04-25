Кравчук назвал возможную дату подписания исторического документа по Донбассу

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 апреля может быть подписан предложенный Украиной документ по совершенствованию механизма реагирования на нарушения режима тишины.

Об этом сообщил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире программы "Взгляд из Банковой" на телеканале "Дом". По его словам, сейчас над ним работают в рамках рабочей подгруппы, а обсуждение пакета мер состоится 27 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Его суть в том, чтобы усилить контроль и видеть, в том числе с помощью ОБСЕ, и не только. Второе – санкции или наказания тех, кто нарушит. Третье – как только есть нарушения или есть погибшие, любая сторона – Украина, ОРДЛО, Россия – может требовать мгновенно рабочую группу, обсудить и принимать меры", – сказал политик.

Кравчук сообщил, что проект этого документа был передан спецпредставителю главы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау. Он содержит 7 пунктов дополнений к тому механизму, который действует с июля 2020 года.

"Насколько мне известно, украинский документ был принят за основу. Это раз. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказал, что это историческое событие. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе", – подчеркнул Кравчук.

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