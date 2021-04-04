Кравчук: мы хотим видеть у жителей ОРДЛО интерес быть с Украиной

Украина не оставит жителей временно оккупированных территорий и будет делать всё, чтобы они интегрировались в украинскую действительность и жили на основе закона, демократии и свободы.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости). Отметив, что государство сделает все, чтобы они не были людьми, которых не признает мир.

"Чтобы они могли спокойно путешествовать по миру, по Европе, что сейчас для них проблематично", – сказал он.

В то же время он акцентировал, что жители ОРДЛО должны жить в демократическом обществе и использовать принципы демократии и свободы для решения своих проблем как личного, так и общественного характера. Кравчук попросил их "задуматься".

"Чтобы были какие-то ответные действия. Чтобы мы видели их интерес быть с Украиной. Чтобы люди понимали, что пропаганда, которая ведётся на территории неподконтрольной Украине Донецкой и Луганской областей, – это обман, придуманные или надуманные вещи", – резюмировал он.

Кравчук подчеркнул, что жизнь в Украине – не такая, как показывает российско-кремлёвская пропаганда и наша страна никогда не пойдет войной на Донбасс. Однако готова ответить на военные действия.

"Я заявлял и заявляю: мы не будем сидеть и молчать, пока нас убивают. Мы будем отвечать огнем на огонь. Добром – на добро", – заметил он.

Напомним, ранее Кравчук высказал мнение, что российско-украинский конфликт на Донбассе может перерасти в Третью мировую войну. Он отметил, что путь силы никогда не приведет к длительному миру, спокойствию и решению вопросов. Только договоренности.

Также глава делегации выдвинул ультиматум россиянам – украинцы не будут принимать участие в заседаниях политической подгруппы Трехсторонней контактной группы до тех пор, пока не будет исключена "общественный эксперт" Майя Пирогова.

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