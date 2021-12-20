Тут один сумновідомий депутат від Слуги народу пропонує відмовитися від нашої "котлети по-київськи" та називати її "по модньому", щоб бути в тренді - "мітбол по-київськи"!

Нагадаю, що історики Києва пишуть про те, що знамениті "котлети по-київськи" були відомі світу, щонайменше з 19 століття, а популярності вони набули нібито з подачі Хрущова.

Як би там не було, але ця назва є однією з кулінарних візитівок нашого міста. Ба більше, ця назва прямо пов‘язана з історією проголошення Незалежності України. "Котлетою по-київськи" (від "Chicken Kyiv" в розумінні "боягуз, як курка") назвали промову Президента США Буша-старшого, виголошену 1 серпня 1991 року, де він виступив проти отримання Україною статусу Незалежної Держави.

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Цікаво, що пропагандист модньої назви нашої "котлети по-київськи" аргументовано пояснює, що він "представник молоді, яка завжди на передовій", тому й "мітбол". Тут теж змушений розчарувати "смотрящого" Зеленського по Києву. У відповідності із Законом "Про основні засади молодіжної політики", за який він голосував, до молоді герой мемів не належить вже майже…15 років! Бо законодавчо молодь - до 35 років.

Отож, ЗАХИСТИМО нашу КОТЛЕТУ ПО-КИЇВСЬКИ від МІТБОЛІВ із СЛУГ НАРОДУ!