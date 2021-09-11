Зеленский поручил Кабмину срочно отреставрировать костел Святого Николая в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед Кабмином задачу безотлагательно обеспечить реставрацию костела Святого Николая в Киеве, пострадавшего в пожаре в ночь на 4 сентября. Президент призвал отремонтировать здание, которое является памятником архитектуры национального значения, и поставить там новый орган.

Соответствующее письмо глава украинского государства направил председателю правительства Денису Шмыгалю. Об этом сообщила пресс-служба в пятницу, 10 сентября, на сайте Офиса президента.

Также Зеленский указал, что еще до завершения работ нужно организовать концертную деятельность для Национального дома органной и камерной музыки. Это учреждение располагалось в здании Николаевского костела.

Президент обратил внимание Шмыгаля на необходимость активизировать реализацию проекта "Дом музыки" – в соответствии с Указом от 18 августа 2020 года №329 "О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма".

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Шмыгаль о результатах работ должен будет информировать Зеленского ежемесячно.

Отметим, что предварительной причиной возгорания называют замыкание электросети внутри деревянного органа после проведения профилактических работ по его очистке. Это произошло во время репетиции.

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