Контрабанда вакцины от COVID-19: премьер будет проверить сам себя

Александр Дубинский Политика 21:17, 6.01.2021

Лысый выхухоль, странным образом ставший премьер-министром, заявил о том, что с особой тщательностью будет проверять информацию о контрабанде вакцины от коронавируса "для ВИП-ов".

Кто там поближе к палате, где содержат этого у#ственно-о#сталого, - сообщите, что проверять он будет сам себя.

Потому что контрабанда в этой стране осуществляется и контролируется исключительно таможней и пограничниками.

А он их начальник по Кабмину.

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Политика

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