Комиссия снова не смогла утвердить победителя конкурса на пост главы САП
Конкурсная комиссия снова не смогла утвердить кандидатуру на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Проекты протоколов не получили необходимого количества голосов.
Заседание состоялась в пятницу, 24 декабря. Его транслировали на YouTube-канале комиссии.
Также не хватило голосов для утверждения результатов конкурса и общего рейтинга.
Участники комиссии согласны были утвердить результаты конкурса, однако они не сошлись во мнении насчет направления представления о назначении победителей без формального подтверждения правомочности от Офиса генпрокурора (ОГП). Представители международной общественности предлагали утвердить победителя конкурса без направления на согласование в ОГП.
В итоге заседание было закрыто, дату следующего еще не определили.
В свою очередь детектив Национального антикоррупционного бюро Александр Клименко, набравший больше всего баллов в финале конкурса, заявил "Укринформу", что ОГП хочет проводить повторную спецпроверку кандидатов.
Он обратился в Национальное агентство во вопросам предотвращения коррупции, где детективу сказали, что оснований для такой проверки нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, Клименко набрал 246 баллов. Еще один кандидат на должность главы САП – прокурор ОГП Андрей Синюк – получил 229 баллов. Результаты были объявлены еще во вторник, однако комиссия не смогла утвердить их. Заседание в тот день длилось более 10 часов.