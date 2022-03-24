Украинская власть столкнулась с крайне сложным выбором между территорией и человеческими жизнями – такое мнение в интервью шеф-редактору ОBOZREVATEL Оресту Сохару высказал популярный телеведущий и врач Евгений Комаровский.

"В 2014-м мы уже выбирали – и что выбрали? Мы потеряли территорию, и потеряли людей. Это был однозначно ни для кого не приемлемый выбор", – считает Евгений Олегович.

На вопрос, имеет ли наша власть право идти на какой-либо компромисс с агрессором, Комаровский ответил так: "Сейчас мы прекрасно осознаем, что каждый день российской агрессии мы теряем то, что нам никто никогда не вернет. Я реально понимаю, что земли мы сможем вернуть всегда. Если договор будет включать не точку, а запятую или многоточие (а для этого есть дипломатические, как мне кажется, решения), то я предпочту жизни людей. Однозначно. Чтобы потом, по мере нарастания санкций, забрать территории окончательно. Радикально наверняка никто не сможет сегодня сказать: забирайте это и оставьте нас в покое! Так не скажет никто. Но сделать, как японцы, которые заморозили на века или на десятилетия Курилы… Они же никогда не говорили русским: "Это ваше". Нет, это наше, но мы это заморозили, чтобы сохранить жизни наших людей. Как крайний вариант – сохранить жизни, вернувшись на уровень 24 февраля".

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В то же время, по мнению доктора Комаровского, соглашаться на то, чтобы отдать России Донбасс в рамках административных границ Донецкой и Луганской областей, ни в коем случае нельзя: "Вы пришли к нам, разрушили нашу страну, убили тысячи наших людей, обрекли огромное количество людей, семей на страдания – и это закончится тем, что вы еще добавите себе какие-то территории? Это однозначный проигрыш. Поражение в войне, которое будет трудно принять, почти невозможно. Это приведет к такому внутреннему надлому, конфликту, который погубит Украину".

Подробнее о том, как Украине выстоять в войне и окончательно оторваться от России, – в программе "Орестократия":