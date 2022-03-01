Кох: гнать их аж до Москвы. Другого выхода у вас нет

Бывший вице-премьер России, ныне жесткий критик путинской власти Альфред Кох открыто поддерживает Украину. Более того: с начала Великой Отечественной войны Украины не проходит и дня, чтобы он не написал мне: "Как вы там? Киев стоит?".

В эксклюзивном интервью OBOZREVATEL Альфред Рейнгольдович рассказал, почему он верит в Украину, какие санкции Запада станут самым сильным ударом для России и сколько, по его мнению, нам нужно продержаться до победы.

– Альфред Рейнгольдович, мы с вами буквально позавчера говорили о том, как долго должна продержаться Украина, чтобы можно было сказать: путинский блицкриг захлебнулся. Вы сказали мне: две недели.

Видео дня

– Я неправильно посчитал, ориентируясь на гитлеровский план "Барбаросса". Давайте ориентироваться на вторжение нацистской Германии в Польшу: началось оно 1 сентября 1939 года, и 28-го, если не ошибаюсь, сентября Варшава пала. В армии, которую Гитлер бросил на Польшу, было полтора миллиона человек!

– Огромная!

– Да. Ну, огневая мощь была поменьше, но не в десять же раз! Путину с его 150-ю тысячами далеко. Попробую сказать так: через неделю станет понятно, сможете ли вы не проиграть. Через две-три – сумеете ли вы победить.

– И все это время нам придется сидеть в убежищах, вздрагивать от звука взрывов, не спать ночами, а днем, во время коротких вылазок, смотреть по сторонам, ища вражеские метки…

– …а может, и дольше придется. Обстрелы, диверсии еще будут. И не надо удивляться, что они лупят из "Градов" по жилым домам. А вы что, надеялись, что они будут вести гуманную войну? Или они не убивали мирных жителей на Донбассе? Но надо сказать, что те, кто бахвалился, что российская армия возьмет Киев через два часа после начала войны, уже просчитались.

– И те, кто, как пропагандистка Симоньян, убеждали, что украинский народ готов пироги печь для оккупантов.

– Скоро все они переобуваться начнут. Очень жду, когда же произойдет эта кафкианская метаморфоза – у тех, кто горло сорвал, так орал, что хочет воевать с Украиной.

– Мы радуемся большому достижению дипломатов украинских – отключению России от системы SWIFT. Как экономист, как человек из западного мира, который живет в Германии уже семь лет, скажите, это и есть та самая важная санкция, после которой можно сказать: "Ну, теперь уже точно"?

– Это важно, но нужно понимать, что система SWIFT – грубо говоря, не то место, где деньги Путина хранятся. Это способ обработки международных платежей. Технология. И если страну от этой технологии отключают, конечно, на поток платежей это повлияет. Но платить все равно будут. Другими способами, переводами или еще как-то, мороки будет больше, но, увы, это не та мера пресечения, после которой ляжешь, больше не встанешь и будешь думать: "Ну на кой черт мне нужен был этот Киев?". К тому же отключение России от SWIFT – обоюдоострый меч. Вот почему так долго думали над этим страны Запада, та же Германия, давать "добро" или "нет".

Гораздо серьезнее другой удар – что заморозили активы Центробанка.

– 640 миллиардов долларов?

– Да. Путину скоро не на что воевать будет. Такая заначка у чувака была – так нет же, нашли, сволочи, и перекрыли к ней доступ! Война вообще дело недешевое, и эти 640 миллиардов для него закрыты. А это значит, что он начнет печатать деньги, что инфляция резко возрастет, рубль упадет еще ниже… Вот это действительно удар для российской экономики.

– И кому за это мы должны сказать спасибо?

– Я думаю, американцам – это их удар. Пока они для вас делают больше, чем другие. После ваших Вооруженных сил, конечно.

– Немцы тоже молодцы – с блокировкой "Северного потока-2".

– Да! Вы слышали речь канцлера Шольца? Его выступление в Бундестаге было посвящено именно этой теме – нападению России на Украину. Он сказал: "Россия сняла с нас груз исторической ответственности" – и объявил, что в 2022 году бундесвер получит 100 миллиардов долларов. Небывалый оборонный бюджет! В два раза больше, чем Путин тратит на свою армию, хотя у Германии нет такой армии, и нет ядерного оружия. По словам канцлера, эти деньги пойдут на модернизацию и состав. В дальнейшем на армию Германия планирует выделять два процента ВВП в год…

– …мир проснулся? Неужели?

– "Мы обязаны помочь Украине!" – это тоже его слова. Кроме того, в своем выступлении он четко дал понять, что Украина воюет за то, чтобы эта путинская война не распространилась на другие страны Европы. То есть да, проснулись наконец. И осознаем, что сегодня русские пришли в Украину, а завтра двинутся дальше.

– Что нам делать с Лукашенко?

– А что вы с ним хотите делать?

– Фактически он вступил в войну, потому что с территории Беларуси обстреливают украинские города, затем провел референдум – о размещении на территории Беларуси ядерных ракет РФ, теперь стал гарантом переговоров...

– Я бы советовал не обращать на больного внимания. Когда он увидит, что вы побеждаете, он первый повернется к Зеленскому и скажет: "Валодзя, а давай вместе гнаць их аж до Москвы!".

– А нам нужно гнать их аж до Москвы, вы считаете?

– У вас нет выбора. Можете дальше – аж за Урал, как хотите. Если вы просто выбросите их за пределы вашей страны, они вернутся снова. Если сейчас Путин легко отделается, он нападет опять.

– Руководитель расследователей Bellingcat Христо Грозев сообщил, что в Буче на Киевщине погибло 70 кадыровцев. И якобы в Украине убит командир этого полка Магомед Тушаев. Что это может значить для Украины?

– Для Украины это еще одно военизированное бандформирование врага, которое разбили защитники Отечества, но для России это удар под дых! Россия живет мифами. В сознании россиян кадыровцы – звери, непобедимые воины, чуть ли не ниндзя. Те, кого все боятся. "Навешали нашим – ну, это ж обычные срочники, солдатики. Ниче, бляха, щас Путин своих чеченцев пошлет, они им покажут!". А тут оказывается вдруг: нечего показывать!

Тушаев – это генерал Кадырова, с которым тот якобы "полчаса назад по телефону разговаривал, он жив". Но дело даже не в том, жив генерал или нет. Дело в том, что если эту силу, демонизированную, раздутую до масштабов невероятных, никакие не воины НАТО, а Васыль с Мыколой под Гостомелем пепеполовинили, но не такая уж это и сила. Ведь то, что позволяет себе в России Кадыров, прямо пропорционально тому, что он якобы может. Сейчас пишут, он вроде бы обратился к Путину, мол, бандеровцы вооружены до зубов.

На месте Рамзана Ахматовича я бы призадумался: а кто же, такой добрый, поделился координатами его полка с бандеровцами? Уж не свои ли? Ни для кого не секрет, что российские военные Кадырова ненавидят. Для всех боевых генералов (Шойгу не в счет, он генерал непонятно каких боев, ни дня не воевавший) он ассоциируется с Первой чеченской войной.

– Наш президент Владимир Зеленский согласился на переговоры с Россией, мы ждем их результатов…

– …на нейтральной территории, не в Беларуси, что абсолютно правильно. Без предварительных договоренностей и не о капитуляции Украины. Вообще, то, как себя ведет Зеленский, свидетельствует о том, что он далеко не худший для Украины вариант. Я к нему положительно отношусь и рад, что вы вспомнили, как вы его любили, когда он был популярным артистом. По крайней мере, когда он пошел в политику, он уже был богатый парень. И деньги свои не наворовал, а заработал своим трудом и талантом. Очень хорошо держится, и, будем надеяться, не спасует. Рейтинг его, я думаю, вырос, хотя ему точно не до рейтинга.

Кстати, хотелось бы увидеть в территориальной обороне тех, кто его так яростно критиковал. На первых позициях. Порошенко – видно, Кличко, старшего и младшего, видно… Остальные где?

– Бьют кадыровцев, с обеих рук?

– Или сидят под охраной где-нибудь во Львове. Это выбор каждого – на каких фронтах и против кого воевать…

– Альфред Рейнгольдович, вот вы упомянули о недавнем выступлении Олафа Шольца. Явно же на первых полосах немецких изданий – Украина…

– …так и есть. И не только немецких. Всех ведущих мировых СМИ.

– В то же время даже у нас в стране есть люди, которые даже сейчас говорят: "Ну, он прав. Украину действительно создал Ленин, не было такого государства". Чем это объяснить?

– Кого вы слушаете?! Анна, вы же учились в институте или университете?

– Да.

– У вас была спортивная кафедра?

– Была.

– Как учились студенты, которые сражались за институт или университет на спортивных соревнованиях? Борцы, бегуны, еще кто-то? Они ходили на занятия? Уверен, что нет. В конце семестра тренер брал зачетки и шел по преподавателям, а они рисовали там "тройки". Вот и вся учеба. Какой он, к черту, юрист? Вы с кем полемизировать собираетесь? С неучем, который вдруг вздумал всему миру лекции по истории читать?

– "Товарищ Сталин, вы большой ученый…".

– Это уровень слесарей, который сидят где-то в гараже, крутят гайки, запивают водкой и говорят: "Да, Иваныч… Наши танки могут до Ла-Манша дойти!". Вот только мы видели уже эти танки, откуда украинские мужики голыми руками танкистов вытаскивают.

– Цыгане украли БТР на Херсонщине…

– И видели мы этих доблестных русских, с виду нерусских. А чего, кстати, как ни защитник русскоязычных в Украине, так обязательно Рафик или Магомед? Он сам-то русскоязычный, этот Рафик, заблудившийся в лесу – черниговском или сумском?

А вы слушаете сказку про Ленина – из уст, по сути, пэтэушника. Человек школу едва закончил, в вузе еле доучился – на "тройки". В КГБ попал только потому, что его дедушка был кагэбист – ну, как? Поваром там работал, в буфете. Кого-то попросил – и внука устроили. Никакой он не разведчик – он работал опером в пятом отделе по инакомыслящим и диссидентам, и уже во время учебы был стукачом – писал доносы на тех, с кем учился.

– А как же ГДР, Дрезден, все эти "шпионские страсти"?

– В ГДР его тоже по блату протолкнули – чтобы на машину заработал. И сидел он там, согласившись на низшую должность завклубом в Дрездене, скорее всего, чтобы не попасть в Афганистан – тогда всех кагэбистов туда отправляли. Немецкий язык он знает не потому, что "блестяще учился" в Краснознаменном институте имени Андропова, как это до сих пор преподносят, а потому что в свое время папа послушал дедушку и нанял Вове учительницу. И Вова, худо-бедно, ходил на занятия, потому что это же не школа, которую можно прогуливать, потому что она бесплатная. Но все равно немецкий у него с акцентом – не вышло бы шпиона в любом случае.

Так что пускай про Ленина и украинскую государственность задвигает кому-то другому. А если у вас есть люди, которые смеют сказать: "Он прав" – ну, остерегайтесь таких людей, как минимум. У них с головой проблемы.

Правда же в другом: не Ленин создал Украину, а Украина создала Россию. Как разрасталась Русь? В киеворусские времена главной "валютой", ценностью была пушнина. Это был основной доход князей, который толкал их продвигаться на восток, захватывать территории у угро-финских племен, которые там жили, строить города. Так возникли Владимир, Суздаль… Это потом сепаратизм начался, когда Андрей Боголюбский, если не ошибаюсь, напал на Киев и провозгласил Владимир своей столицей…

– …и вывез из Вышгорода под Киевом икону, которая стала иконой Владимирской Божьей Матери. В Третьяковке теперь. Главная святыня российская – и та ворованная…

– …вот-вот. А кто не знает, что Украина создала Россию и что это непреложный исторический факт, тот, наверное, учился еще хуже Путина. Или не учился нигде и ничему. Знаете, мне кажется, что Россия относится к Украине, как Соединенные Штаты – к Великобритании. Те тоже забыли, какие колонисты их основали, и временами говорят, что нет никакого британского народа. Перепутаны причина и следствие. Но США хватает ума не нападать на Британию, хоть она и меньше, и слабее.

– В интернете ходит мем: "Киев Москву крестил, Киев Москву и отпоет".

– Мы вернулись к тому, с чего начинали. Просто вышвырнуть их за пределы вашей страны – не выход. Вот вы у меня спрашиваете, сможет ли Украина победить…

– …нет, я спрашиваю: когда, как вы думаете, победит Украина?

– А что для вас победа? Какой смысл вы в это слово вкладываете? Вам надо идти до конца, иначе этот ужас, который в Харькове, Ахтырке, Херсоне, Сумах, Василькове, Гостомеле, Чернигове, Киеве – я же далеко не все города назвал? Иначе этот ужас повторится снова.

– Альфред Рейнгольдович, вы давно в Украине были?

– Я? До пандемии был, но не помню, куда последний раз ездил – во Львов или Одессу. В Одессе у меня друзья, во Львов я каждый год приезжал на джазовый фестиваль, он замечательный.

– Ну, значит, верю, что либо во Львове, либо в Одессе мы обязательно отпразднуем победу!

– Нет, я думаю, победу Украины мы будем праздновать в Киеве. Или… Все же в Москве? Надо же когда-нибудь вернуть в лоно Матери городов русских эти отколовшиеся, заблудшие сепаратистские княжества! (Улыбается).

– Очень понравился ваш текст в "Фейсбуке" о том, что украинцы – это анархисты. И что Путин зря мечтал захватить Украину и поставить во главе нашей страны свою марионетку, потому что Украина населена украинцами, и ничего ты с ними уже не сделаешь. Кто-то весьма точно подметил: "У нас для него не осталось мирного населения".

– Так это не я об анархистах первый сказал, это история говорит. Никакого моего открытия тут нет. Если хотите знать, на кого в Европе вы похожи, то вы не Германия. Вы – Швейцария. Кто такие швейцарцы? Самые востребованные в Европе наемники. Эта страна возникла из разбойничьих шаек, которые грабили купцов у себя в горах и там же награбленное прятали. И продавали свои услуги как воины – другим государствам и правителям.

А вы кто такие? Чем занимались запорожцы – разве не тем же? Где эти казаки только не воевали! Причем отношение к подданству было чрезвычайно легким – на заморачивались. "Польский король? Ну, добре. Крымский хан? Хай буде. Московский царь? Ну, ок, повоюем за царя". А они же, и король, и царь, наверняка все это всерьез воспринимали: "О! Подписали договор – значит, наши!".

Я представляю того гетмана или кошевого, который, выйдя с переговоров, посмотрел на дворец, у виска покрутил: "Какие, бл…дь, ваши? Я этой ватагой сам еле управляю, у меня тут что ни казак, то нервотрепка, отдельная республика. А ты, дурак, хочешь им сказать, что мы ваши! Ну, иди, скажи…".

Путин крайне мало знает об Украине. Более того, мне кажется, сама Украина еще всего о себе не знает – только начинает узнавать.

Будет очень смешно, если Зеленский начнет петь "батько наш Бандера"…

– …на переговорах с Путиным?

– (Смеется). От вас всего можно ожидать! И в этом ваша сила. Слава Україні!

– Героям слава!

P.S. 28 февраля у Альфреда Коха день рождения. За день до своего 62-летия он написал в "Фейсбук" пронзительный пост, в котором... поздравил Владимира Путина:

"Дорогой Владимир Владимирович!

Поздравляю вас с праздником: семилетней годовщиной убийства вами Бори Немцова.

В этот день, как обычно, вы накроете стол, пригласите своих близких друзей: Виктора Золотова, Рамзана Кадырова, Колокольцева, Бортникова, Краснова и отметите это удачное дельце опять.

Вы опять раздадите всем участником этого радостного для вас события ордена и медали и еще раз поблагодарите их за ту радость, которую они доставили вам убийством Бориса Немцова.

Вот и в этот раз вы не отказали себе в удовольствии сделать себе подарок на этот праздник и напали на Украину. Теперь вы можете с радостью любоваться не на один, а на тысячи трупов. И вместе со своими друзьями выпить за то, как замечательно вы все это устроили.

Я, к сожалению, не могу разделить с вами эту радость. Борис был моим другом, а Украину я люблю и желаю ей победы. Больше того, я, в отличие от вас, вообще не люблю смерть и трупы. Вот так и получается, что у нас вами разные праздники...

Завтра у меня день рождения. В 2015 году, за полчаса до моего праздника, вы устроили свой. И тем самым, разумеется, отменили мой.

Но я думаю, что скоро (может быть, уже и завтра?) я все-таки отмечу свой праздник, день, когда я родился, а ты, тварь, – околел. Вот такой я себе подарок загадал на д.р.

И что-то подсказывает мне, что этот мой праздник будет праздновать больше людей, чем твой".

"Аминь!" – вот, пожалуй, единственное, что тут можно добавить.