Як депутати б’ються, криють один одного "міцним" словом, не ходять на засідання чи "кнопокдавлять" ми усі вже бачили. Але це лише верхівка того, що називають порушенням депутатської етики.

За кадром лишаються хабарі, які дехто отримує за просування "потрібного" рішення, конфлікти інтересів, коли обранці лобіюють збагачення себе, родичів чи друзів та багато інших ганебних діянь.

На жаль, всього цього вдосталь і у Верховній Раді, і в органах місцевого самоврядування.

Загалом, у світі існує три моделі регулювання питань депутатської етики.

1) зовнішнє регулювання - зовнішній регулюючий орган стежить за застосуванням Кодексу етики, перевіряє інформацію про порушення і рекомендує санкції ( так відбувається у США).

2) спільне регулювання - змішана система, в якій депутати зберігають за собою частину функцій саморегулювання (Франція, Велика Британія).

3) саморегулювання - депутати самостійно контролюють дотримання і застосування Кодексу етики і визначають санкції за його порушення (Канада, Польща).

Особисто я є прихильницею першого шляху, коли контроль здійснює незалежний орган, на який депутати не мають впливу. Бачила як це працює на практиці в Конгресі США. Там діє Офіс етики, що складається з незалежних безпартійних фахівців: в основному з юристів і експертів. Причому, Офіс активно співпрацює зі ЗМІ і громадським сектором, отримує від журналістів оперативні сигнали про поведінку конгресменів.

Для України ж першим важливим кроком може стати ухвалення місцевими радами Кодексів депутатської етики. Це детально виписані стандарти поведінки, що їх має виконувати обранець. Наш Жіночий рух "ЗА МАЙБУТНЄ" уже розробив такий типовий Кодекс і закликає депутатів усіх рівнів – громад та областей адаптувати його до місцевих потреб і ухвалити.

Контролювати виконання Кодексу буде Комісія щодо розгляду питань етичної поведінки при місцевій раді. Вона зможе застосовувати щодо порушника такі покарання: попередження, рекомендації, інформування громадськості, позбавлення права виступу. За наявності складу злочину в діях депутата –інформація передаватиметься правоохоронцям.

Депутатська етика у глобальному розумінні, це про те, як буде завтра жити громада. Бо якість життя людей напряму залежить від того, чи депутат голосує по-совісті і чи свідомий, що у будь-якому разі відповідатиме за свої слова та вчинки!

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