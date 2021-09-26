Климкин: существующий закон об олигархах закроет для Киева двери в ЕС и НАТО, а Украина останется "гибридом"

Закон об олигархах в текущей редакции, который 23 сентября был проголосован в Верховной Раде, почти автоматически закроет Украине вступление в Евросоюз и НАТО. Если же такой закон все же будет работать, то официальный Киев ожидает статус гибридной демократии.

Такое мнение в блоге для издания НВ высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

Он отмечает, что закон никоим образом не влияет на улучшение судебной системы, борьбу с коррупцией, эффективность работы регуляторных органов или корпоративное управление, а именно этого от Украины ожидают в ЕС и НАТО.

"Нравится нам или нет, но там сформировался четкий консенсус, что без выдающихся достижений в этих сферах, мы вперед в нашей европейской и евроатлантической интеграции не продвинемся", – отмечает Климкин.

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При этом он признает, что этот закон может сработать для определенных целей внутри Украины, но для внешней политики и для европейских стремлений Киева этот закон не работает.

"Для внутренней - возможно: в смысле контроля над СМИ или "договорняков" с олигархами. И эта обратная сторона закона скоро станет достаточно очевидной: как внутри, так и для наших западных партнеров. То есть смысл этого закона – поставить существенную часть внутренней политики, так сказать, на "ручник". и это тоже будет отдалять нас от ЕС и НАТО, которые хотят в Украине системных изменений. А "ручник" никогда эффективно не сработал", – замечает Климкин.

Он также добавляет, что несмотря на желание или нежелание украинских политиков, системные изменения от судебной до регуляторной реформы в Украине должны состояться, "ведь иначе мы не станем демократией западного типа".

"Останемся "гибридом", где есть свободные и честные выборы, но нет верховенства права и понимания, что без правил нет эффективного функционирования демократического государства. Это почти автоматически означает, что мы останемся вне ЕС и НАТО. Одномоментные или ситуативные решения нам вряд ли помогут. Поэтому закон принят, но к настоящей борьбе с олигархами он не имеет никакого отношения: все впереди", – резюмировал дипломат.